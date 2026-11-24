प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह को दिया भावुक तोहफा, पिता की तस्वीर के साथ 24,000 करोड़ का मेगा पैकेज
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके दिवंगत पिता डॉ राम नारायण शाह की एक खास तस्वीर भेंट की। डॉ शाह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिन्होंने नेपाल में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह तस्वीर तब की है जब डॉ शाह जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे। यह भेंट दोनों देशों के बीच के निजी और सांस्कृतिक रिश्तों की गहराई को दिखाती है।
भारत ने नेपाल के लिए 24,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया
प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को पवित्र गंगाजल और एक बनारसी ब्रोकेड शॉल भी भेंट किया, जिससे इस मुलाकात का महत्व और बढ़ गया। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत ने नेपाल के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही नई रेलवे लाइन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, जो दिखाता है कि दोनों देश लंबे समय तक मिलकर काम करने को लेकर गंभीर हैं।