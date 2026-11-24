नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके दिवंगत पिता डॉ राम नारायण शाह की एक खास तस्वीर भेंट की। डॉ शाह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिन्होंने नेपाल में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह तस्वीर तब की है जब डॉ शाह जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे। यह भेंट दोनों देशों के बीच के निजी और सांस्कृतिक रिश्तों की गहराई को दिखाती है।