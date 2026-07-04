प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है

प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

लेखन आबिद खान 07:01 pm Jul 04, 202607:01 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 9 जुलाई को मेलबर्न में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट की कमेंट में ये धमकी आई है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में जुटी है।