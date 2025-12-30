रूस में पुतिन के सरकारी आवास पर यूक्रेनी हमले से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित, जानिए क्या कहा 

संदेश

मोदी ने क्या लिखा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। चल रही कूटनीतिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है।' बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले पर नाराजगी जताई है।