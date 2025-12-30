रूस में पुतिन के सरकारी आवास पर यूक्रेनी हमले से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर कथित यूक्रेनी हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि किसी भी तरह की दुश्मनी को खत्म करने के लिए कूटनीतिक बातचीत सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने सभी यूक्रेन और रूस से आग्रह किया है कि दोनों शांति की राह पर चलते हुए युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करें।
संदेश
मोदी ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। चल रही कूटनीतिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है।' बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले पर नाराजगी जताई है।
हमला
क्या है मामला?
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार रात को दावा किया कि यूक्रेन ने लंबी दूरी के 91 ड्रोन के जरिए राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाया। हालांकि, वायु रक्षा प्रणाली से सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लावरोव ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया और कहा कि ऐसी गैरजिम्मेदार कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएंगी और शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। यूक्रेन ने हमले से इंकार किया है।