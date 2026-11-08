प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाई

प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाई, बोले- देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ

लेखन आबिद खान 12:49 pm Nov 08, 202612:49 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा कि इस साल की दिवाली विशेष हैं, क्योंकि 40-50 साल बाद ऐसी दिवाली आई है, जब देश नक्सलवाद के खिलाफ दशकों पुरानी लड़ाई जीत चुका है। उन्होंने कहा, "ये पहली दिवाली है, जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है। ये पहली दिवाली है, जब देशवासी नक्सलवाद के भय को हरा चुके हैं। ये एक असाधारण उपलब्धि है, जिसका श्रेय आपको जाता है।"नक्स