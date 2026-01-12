भारत-जर्मनी बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी बोले- आर्थिक के साथ रणनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा
क्या है खबर?
गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को भारत-जर्मनी बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और यह साझेदारी द्विपक्षीय हितों से परे है। उन्होंने ऐलान किया कि भारत के साथ जर्मनी की साझेदारी अब सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र में भी जारी रहेगी।
ऐलान
क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमने तय किया है कि इस निर्बाध आर्थिक साझेदारी को असीमित बनाया जाए। यानी पारंपरिक आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ अब रणनीतिक क्षेत्र को भी गहरा सहयोग मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में आज हम इरादे की संयुक्त घोषणा कर रहे हैं, जिससे रक्षा के क्षेत्र में आपसी इनोवेशन और आपसी निर्माण के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट नीति सहयोग मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।"
सहयोग
विश्वसनीय साझेदारी को तकनीकी साझेदारी का रूप दिया जाए- मोदी
मोदी ने आगे कहा, "हम इस बात पर भी सहमत हैं कि अब विश्वसनीय साझेदारी को तकनीकी साझेदारी का रूप दिया जाए। दुनिया की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण और उभरते तकनीक में सहयोग औऱ गहरा करेंगी। सेमीकंडक्टर में हम आपसी पार्टनर हैं। इसके अलावा, पावर, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वॉनटम और साइबर में भी अपार संभावनाएं हैं। भारत-जर्मनी साझेदारी न केवल आपसी लाभ है, बल्कि दुनिया के लिए भी बेहतर है।"
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन
Sharing my remarks during the India-Germany Business Forum.@bundeskanzler@_FriedrichMerz https://t.co/IiPIf5MlzK— Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2026