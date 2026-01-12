भारत-जर्मनी बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी बोले- आर्थिक के साथ रणनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी बिजनेस फोरम को संबोधित किया

लेखन गजेंद्र 01:59 pm Jan 12, 202601:59 pm

गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को भारत-जर्मनी बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और यह साझेदारी द्विपक्षीय हितों से परे है। उन्होंने ऐलान किया कि भारत के साथ जर्मनी की साझेदारी अब सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र में भी जारी रहेगी।