प्रधानमंत्री मोदी की 1,535 करोड़ रुपये की रेल सौगात से तेलंगाना में विकास की होगी दोहरी रफ्तार

काजीपेट-विजयवाड़ा अपग्रेड से क्षमता बढ़ेगी और देरी कम होगी

काजीपेट-विजयवाड़ा प्रोजेक्ट से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी। इससे न सिर्फ यात्री ट्रेनों को फायदा होगा, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही में लगने वाली देरी भी कम होगी। यही नहीं, काजीपेट जंक्शन पर एक नया रेल अंडर बायपास भी बनाया जाएगा। इसकी मदद से हैदराबाद, बल्हारशाह और विजयवाड़ा की तरफ जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी, जिससे उन्हें कहीं अटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन सभी अपग्रेड का मकसद यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना और ट्रेनों को तय समय पर चलाना है।