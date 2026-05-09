प्रधानमंत्री मोदी की 1,535 करोड़ रुपये की रेल सौगात से तेलंगाना में विकास की होगी दोहरी रफ्तार
तेलंगाना के रेलवे सेक्टर के लिए यह एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 1,535 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन परियोजनाओं में सबसे अहम काजीपेट-विजयवाड़ा मल्टी-ट्रैकिंग अपग्रेड है। इसके पूरा होने से ट्रेन यात्राएं न सिर्फ पहले से ज्यादा आसान और तेज होंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
काजीपेट-विजयवाड़ा अपग्रेड से क्षमता बढ़ेगी और देरी कम होगी
काजीपेट-विजयवाड़ा प्रोजेक्ट से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी। इससे न सिर्फ यात्री ट्रेनों को फायदा होगा, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही में लगने वाली देरी भी कम होगी। यही नहीं, काजीपेट जंक्शन पर एक नया रेल अंडर बायपास भी बनाया जाएगा। इसकी मदद से हैदराबाद, बल्हारशाह और विजयवाड़ा की तरफ जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी, जिससे उन्हें कहीं अटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन सभी अपग्रेड का मकसद यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना और ट्रेनों को तय समय पर चलाना है।