प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध विराम का स्वागत किया (फाइल तस्वीर)

मोदी ने ईरान युद्ध विराम का स्वागत किया, कहा- शांति-स्थिरता बहाल करने में मिलेगी मदद

लेखन गजेंद्र 01:23 pm Jun 15, 202601:23 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर सहमति के बाद अपना बयान जारी किया है। उन्होंने स्लोवाकिया पर दौरे के दौरान एक्स पर दोनों देशों की बीच बनी सहमति का स्वागत किया और कहा कि इस संघर्ष से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल-पुथल हुई है। उन्होंने कहा कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही व व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।