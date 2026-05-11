तेल संकट में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा आह्वान: घर से काम कर बचाएं देश का ईंधन, छिड़ी बहस

भरोसा और तकनीक पर निवेश की मांग

प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान से भारत में लचीले कामकाज (फ्लेक्सिबल वर्क) को लेकर नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ, जहां कुछ लोगों को लगता है कि घर से काम करने से उत्पादकता बढ़ती है और काम में लचीलापन आता है, वहीं दूसरी तरफ सभी उद्योगों में इसे लागू करना संभव नहीं है। तकनीकी कंपनियां इसके लिए तैयार दिखती हैं, लेकिन फैक्ट्रियों और छोटे व्यवसायों के सामने अनेक चुनौतियां पेश आती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हाइब्रिड वर्क मॉडल को स्थायी बनाना है, तो सबसे पहले कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच भरोसा कायम करना होगा। हर क्षेत्र के मुताबिक नई नीतियां बनानी होंगी और बेहतर डिजिटल उपकरणों में निवेश करना होगा।