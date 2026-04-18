प्रधानमंत्री आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं

बयान

प्रधानमंत्री ने कहा- पार्टियों को जीवनभर पछतावा होगा

आज संसद भवन में आयोजित सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति (CCS) की बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने पर नाराजगी जताई है। कथित तौर पर उन्होंने कहा, "विपक्षी पार्टियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें देश के हर गांव तक यह बात पहुंचानी होगी कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। वे पहले से ही इसे छिपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। विधेयक का समर्थन न करने के लिए जीवन भर पछतावा होगा।"