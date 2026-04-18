प्रधानमंत्री आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं। दरअसल, महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा विधेयक कल लोकसभा में पारित नहीं हो सका। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद विधेयक को पारित होने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं मिला था। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
बयान
प्रधानमंत्री ने कहा- पार्टियों को जीवनभर पछतावा होगा
आज संसद भवन में आयोजित सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति (CCS) की बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने पर नाराजगी जताई है। कथित तौर पर उन्होंने कहा, "विपक्षी पार्टियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें देश के हर गांव तक यह बात पहुंचानी होगी कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। वे पहले से ही इसे छिपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। विधेयक का समर्थन न करने के लिए जीवन भर पछतावा होगा।"
विधेयक
लोकसभा से पारित नहीं हो सका विधेयक
सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। इनमें से एक संविधान संशोधन विधेयक था, जिस पर कल मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया। विधेयक को पारित होने के लिए जरूरी सदन में मौजूद कुल सदस्यों के दो तिहाई वोट नहीं मिले। इसके बाद सरकार ने बाकी दोनों विधेयकों पर मतदान नहीं कराया। 12 साल में पहली बार सरकार किसी विधेयक को पारित नहीं करा पाई है।