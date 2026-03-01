प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के राष्ट्रपति नाहयान से बात कर की ईरान के हमलों की निंदा

बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर दी वार्ता की जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मैंने UAE के राष्ट्रपति, मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में UAE के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं।'