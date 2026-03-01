प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के राष्ट्रपति नाहयान से बात कर की ईरान के हमलों की निंदा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व के देशों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने ईरान द्वारा किए गए इन हमलों में हुई जानमाल के नुकसान के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति नाहयान को धन्यवाद भी दिया।
बयान
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर दी वार्ता की जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मैंने UAE के राष्ट्रपति, मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में UAE के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं।'