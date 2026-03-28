प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात कर की ईरानी हमलों की निंदा

लेखन गजेंद्र 06:43 pm Mar 28, 202606:43 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सऊदी के क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए ईरानी हमलों की निंदा की और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और उसकी सुरक्षा को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने सऊदी में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए उनके समर्थन पर धन्यवान ज्ञापित किया है।