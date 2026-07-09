प्रधानमंत्री मोदी ने 'भरोसेमंद साथी' ऑस्ट्रेलिया के लिए रचा भविष्य का खाका

मोदी व्यापक रिश्तों और निवेश की तलाश में

मोदी ने कहा कि अब सिर्फ सरकारों के बीच बातचीत से आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के राज्यों, उद्योगों और विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का न्योता भी दिया, जहां हर तरफ नए हाईवे और रेलवे बन रहे हैं। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के संसाधन, जैसे यूरेनियम, भारत को उसके स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता कर सकते हैं। इसमें 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल ऊर्जा का लक्ष्य, 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर ऊर्जा का लक्ष्य और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जैसे बड़े लक्ष्य शामिल हैं।