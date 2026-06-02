प्रधानमंत्री मोदी हुए तेलंगाना के मुरीद, नवाचार और संस्कृति को बताया 'बेमिसाल' देश Jun 02, 2026

तेलंगाना ने हाल ही में अपना 12वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की 'नवाचार और उद्यमशीलता की भावना' की खूब सराहना की। उन्होंने राज्य की 'शानदार संस्कृति और गौरवशाली इतिहास' का भी जिक्र किया, जिसे 'साहस और दृढ़ संकल्प' से भरा बताया। साथ ही, उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास में लगातार सहयोग करती रहेगी, जिससे एक मजबूत भारत बनाने में मदद मिलेगी।