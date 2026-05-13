प्रधानमंत्री मोदी ने SPG को काफिला आधा करने को कहा (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी ने SPG को काफिला आधा करने को कहा, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर दिया जोर

लेखन गजेंद्र 08:53 am May 13, 202608:53 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा दल (SPG) को अपने काफिले में कारों की संख्या घटाने को कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए नए वाहन खरीदने से मना कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है।