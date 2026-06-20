ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, पहाड़पुर को घोषित किया 'सोलर विलेज'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पहाड़पुर को 'सोलर विलेज' का नाम दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यहां के हर घर को सोलर पावर से रोशन करने का वादा भी किया। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर 47,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने 500 एकलव्य मॉडल स्कूलों पर प्रकाश डाला
इस सोलर परियोजना के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जिस तरह ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की एक अलग पहचान है, उसी तरह पहाड़पुर सोलर विलेज के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा।" उन्होंने आदिवासी समुदायों के लिए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं और हालिया अभियानों के चलते ओडिशा में रोजगार के अवसर और निवेश बढ़ा है। इस कार्यक्रम का समय स्थानीय त्योहारों के साथ जुड़ गया, जिससे माहौल और भी उत्सवपूर्ण हो गया।