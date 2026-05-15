प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में भरी शांति की हुंकार, आर्थिक प्रगति को मिली नई रफ्तार देश May 15, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत के पूरे समर्थन का भरोसा दिया। मोदी ने UAE पर हुए हाल के हमलों को 'अस्वीकार्य' करार दिया। उन्होंने देश की संयमित प्रतिक्रिया की भी खूब सराहना की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, निवेश और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने पर भी बात की।