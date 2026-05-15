प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में भरी शांति की हुंकार, आर्थिक प्रगति को मिली नई रफ्तार
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प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत के पूरे समर्थन का भरोसा दिया। मोदी ने UAE पर हुए हाल के हमलों को 'अस्वीकार्य' करार दिया। उन्होंने देश की संयमित प्रतिक्रिया की भी खूब सराहना की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, निवेश और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने पर भी बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा और निवेश क्षेत्र में मजबूत संबंध बनाने पर दिया जोर
प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस दौरे में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। हवाई अड्डे पर उनके जोरदार औपचारिक स्वागत से ही साफ हो गया था कि ये वार्ता कितनी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वे ऊर्जा, निवेश और सप्लाई चेन जैसे मुख्य क्षेत्रों में भारत और UAE के संबंधों को और गहरा बनाने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुक हैं।