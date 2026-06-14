प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से की मुलाकात, 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाटन किया

मोदी का बयान

प्रधानमंत्री ने कहा- भारत और फ्रांस के रिश्ते साझा सोच से प्रेरित

प्रधानमंत्री ने कहा, "दुनियाभर के देश एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और रणनीतिक साझेदारियां करते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपसी हितों के अलावा, एक साझा सोच से प्रेरित होते हैं। भारत-फ्रांस के रिश्ते ऐसे ही हैं। भारत-फ्रांस के बीच खास साझेदारी है; इसमें जुड़ाव, पक्का इरादा, इनोवेशन, प्रेरणा और साझा विजन शामिल है। पिछले 12 सालों में भारत ने मजबूत इनोवेशन सिस्टम बनाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है।"