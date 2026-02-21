प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ की द्विपक्षीय बैठक, क्या हुई चर्चा?

दुर्लभ खनिज

दुर्लभ खनिजों पर हो सकता है अहम समझौता

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सिल्वा के बीच बैठक में दुर्लभ खनिज पर अहम समझौता होने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए अहम है, जो वैश्विक आपूर्ति में चीन पर निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बता दें कि ब्राजील के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़े दुर्लभ खनिजों का भंडार है। इसके अलावा लिथियम, निकल जैसी धातुएं भी प्रचुर मात्रा में हैं।