प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ की द्विपक्षीय बैठक, क्या हुई चर्चा?
क्या है खबर?
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों में व्यापार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, निवेश, डिजिटलीकरण, वैश्विक दक्षिण और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले लूला का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे।
दुर्लभ खनिज
दुर्लभ खनिजों पर हो सकता है अहम समझौता
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सिल्वा के बीच बैठक में दुर्लभ खनिज पर अहम समझौता होने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए अहम है, जो वैश्विक आपूर्ति में चीन पर निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बता दें कि ब्राजील के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़े दुर्लभ खनिजों का भंडार है। इसके अलावा लिथियम, निकल जैसी धातुएं भी प्रचुर मात्रा में हैं।
प्रतिनिधिमंडल
अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आए लूला
लूला अपने साथ किसी दक्षिण एशियाई देश में अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल में लगभग 14 मंत्री और शीर्ष ब्राजीलियाई कंपनियों के CEO भी हैं। ये CEO एक व्यापार मंच में भाग लेंगे, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को दर्शाता है। वे 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए। आज उन्होंने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की।