त्योहारों पर बनाएं कद्दू की ये 5 बेहतरीन मिठाइयां, मेहमान चाटते रह जाएंगे उंगलियां

कद्दू एक ऐसी सब्जी है, जिसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे आमतौर पर सब्जी के रूप में ही खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कद्दू से कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनती हैं? जी हां, कद्दू से आप घर पर ही ये 5 बेहतरीन मिठाइयां बना सकते हैं। इन सभी की रेसिपी बेहद आसान है और ये त्योहारों पर बनाई जा सकती हैं। इनका स्वाद चखकर सभी घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।

#1 कद्दू का हलवा कद्दू का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो साधारण हलवे का बेहतर संस्करण हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को कद्दूकस कर लिया जाता है। इसके बाद उसे घी में भूनकर दूध और चीनी डालकर पकाया जाता है। इसके बाद इसमें सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालकर कुछ देर और पकाना होता है। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

#2 कद्दू की खीर कद्दू की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे दूध और चावल के साथ बनाया जाता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले कद्दू को उबालकर उसका पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद दूध और चावल को मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर कुछ देर पकाया जाता है। आप इसे ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोस सकते हैं। परोसने से पहले इस पर सूखे मेवे डालना न भूलें।

#3 कद्दू की बर्फी कद्दू की बर्फी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कद्दू को उबालकर उसका पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद उसे खोया, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दिया जाता है, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। आप चाहें तो बर्फी को चांदी के वर्क या फिर मेवों से सजा सकते हैं।

#4 कद्दू की पुडिंग कद्दू की पुडिंग एक अनोखी मिठाई है, जिसे खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले कद्दू को उबालकर उसका पेस्ट बना लिया जाता है, फिर उसमें दूध, चीनी और वनीला एसेंस मिलाया जाता है। इस मिश्रण को बेक करके ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखा जाता है। यह एक तरह की विदेशी मिठाई है, जिसमें आप अपनी पसंद की अन्य सामग्रियां भी शामिल कर सकते हैं।