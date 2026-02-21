टी-20 विश्व कप में 2012 के बाद से श्रीलंका से नहीं हारा है इंग्लैंड, जानिए प्रीव्यू

हेड-टू-हेड श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड का पलड़ा रहा है भारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान इंग्लैंड को 10 मैचों में जीत मिली है। श्रीलंका ने 4 मैच अपने नाम किए हैं। टी-20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं। 5 बार इंग्लैंड को जीत मिली है। श्रीलंका केवल 1 मैच (2012) जीतने में सफल रही है। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच 2022 में भिड़ंत हुई थी, उस मुकाबले को इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता था।

टीम ऐसी हो सकती है इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इस टीम को भले ही इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में जीत मिली है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का फॉर्म अभी भी बड़ी समस्या है। सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और फिलिप सॉल्ट अपने लय में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में वह इस बड़े मुकाबले में बेहतर करना चाहेंगे। संभावित एकादश: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कर्रन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद।

प्लेइंग इलेवन इस संयोजन के साथ उतर सकती है श्रीलंका की टीम श्रीलंका को अपने आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। टीम इस हार को भूलाकर इंग्लैंड के खिलाफ जोरदार वापसी करना चाहेगी। पथुम निसांका और कुसल मेंडिस जैसे बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में महेश तीक्ष्णा बेहतर करना चाहेंगे। संभावित एकादश: पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, दसुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेलालागे, दुशान हेमंथा, महेश तीक्ष्णा, दिलशान मदुशंका और प्रमोद मदुशन।

पिच कैसा रहेगा पिच का मिजाज? पल्लेकेले स्टेडियम की पिच आमतौर पर काफी संतुलित मानी जाती है। यहां नई गेंद से गेंदबाजों को जरूर मदद मिलेगी। हालांकि, नजरें जमने के बाद बल्लेबाज बड़ी पारी खेल सकते हैं और बड़े-बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। खेल के आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी होती जाती है और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन रहा है और 170 से ज्यादा रन का लक्ष्य भी चेज हुआ है।

जानकारी कैसा रहेगा मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 22 फरवरी को कैंडी में बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश होने की 85 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में मैच के दौरान बारिश का थोड़ा खलल पड़ सकता है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें निसांका ने पिछली 4 पारियों में 66.33 की औसत और 156.69 की स्ट्राइक रेट से 199 रन बनाए हैं। कुसल ने पिछले 4 पारियों में 60.66 की औसत से 182 रन बनाए हैं। बेथल ने पिछली 4 पारियों में 35.75 की औसत से 143 रन बनाए हैं। महेश ने पिछले 4 पारियों में 6 विकेट चटकाए हैं। हेमंथा ने पिछली 3 पारियों में 6 विकेट लिए हैं। ओवरटन और राशिद ने भी इस टूर्नामेंट में 6 विकेट लिए हैं।