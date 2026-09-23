प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अमेरिका का दौरा, राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की भी संभावना

प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की आखिरी मुलाकात जून में फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

तब दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित भारत-अमेरिका सहयोग में हुए घटनाक्रमों की समीक्षा की और एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत पर चर्चा की।

दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर महीनों से चल रही बातचीत के भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है।