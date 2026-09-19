अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं

ट्रंप ने रूस प्रतिबंध विधेयक पर किए हस्ताक्षर, भारत पर बढ़ा 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा

लेखन भारत शर्मा 10:18 am Sep 19, 202610:18 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ एक बेहद सख्त प्रतिबंध विधेयक को कानून के रूप में मंजूरी दे दी है। यह विधेयक रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ करता है, जिससे भारत और चीन सीधे अमेरिकी निशाने पर आ गए। ट्रंप ने यह कदम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इस विधेयक को 262-159 के बहुमत से पारित करने के 2 दिन बाद उठाया है।