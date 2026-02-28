प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की

प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की

लेखन आबिद खान 12:22 pm Feb 28, 202612:22 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर से 9 से 14 साल तक की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 1 इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर को रोकना है, जो महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 16,600 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए।