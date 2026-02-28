प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर से 9 से 14 साल तक की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 1 इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर को रोकना है, जो महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 16,600 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए।
कैंसर
3 चरणों में लगेंगे 8 करोड़ लड़कियों को टीके
रिपोर्ट के मुताबिक, ये टीकाकरण अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसमें 9-14 वर्ष की आयु की लड़कियां शामिल होंगी। अधिकारी ने बताया कि लगभग 8 करोड़ लड़कियां वैक्सीन के लिए पात्र होंगी। पहले साल के दौरान कम से कम 2.6 करोड़ लड़कियों को वैक्सीन लगेगी। अगले साल 9 साल की 50 लाख से एक करोड़ लड़कियां बढ़ जाएंगी, इन्हें दूसरे और तीसरे साल में वैक्सीन लगाई जाएगी। ये अभियान स्कूलों और मौजूदा टीकाकरण केंद्रों के जरिए चलाया जाएगा।
अन्य योजनाएं
प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं की भी दी सौगात
प्रधानमंत्री ने 16,686 करोड़ की लागत की 43 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 8,554 करोड़ की 34 परियोजनाएं शहरी विकास, PWD, जल संसाधन एवं उद्योग से जुड़ी हुई हैं। वहीं, 8,132 करोड़ रुपये की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में 21,800 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे।