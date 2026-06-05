प्रधानमंत्री मोदी ने खोली गुजरात, दमन और लक्षद्वीप में 22,655 करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं देश Jun 05, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, दमन और लक्षद्वीप को कुल 22,655 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 18,800 करोड़ रुपये का निवेश अकेले गुजरात में होगा। इन परियोजनाओं का मुख्य मकसद सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। एक सरकारी बयान के अनुसार, इन पहलों से आम लोगों का जीवन सरल होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।