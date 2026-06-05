प्रधानमंत्री मोदी ने खोली गुजरात, दमन और लक्षद्वीप में 22,655 करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, दमन और लक्षद्वीप को कुल 22,655 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 18,800 करोड़ रुपये का निवेश अकेले गुजरात में होगा। इन परियोजनाओं का मुख्य मकसद सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। एक सरकारी बयान के अनुसार, इन पहलों से आम लोगों का जीवन सरल होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।
गुजरात, दमन और लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं
गुजरात में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के नए हिस्से बनेंगे। इसके साथ ही, सूरत में 200 बिस्तरों वाला एक ESIC अस्पताल भी तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक आईकॉनिक ब्रिज, दमन में एक कन्वेंशन सेंटर और NIFT कैंपस की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं, लक्षद्वीप के लिए कल्पेनी और कदमत्त द्वीपों पर बहुउद्देशीय जेट्टियां बनेंगी। इन जेट्टियों से यात्रियों और माल की ढुलाई दोनों आसान हो जाएगी। साथ ही, मछुआरों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी।