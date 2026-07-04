प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन, बदलेगी राजस्थान की सूरत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार ने मिलकर इस विशाल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। इसकी क्षमता हर साल 90 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल रिफाइन करने की है और इसे बनाने में 79,450 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई है। यह भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
26 प्रतिशत से ज्यादा पेट्रोकेमिकल उत्पादन की उम्मीद
यह आधुनिक और उच्च तकनीकी कॉम्प्लेक्स दक्षता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के मामले में वैश्विक मानकों पर खरा उतरता है। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (NCI) 17.0 है, और यहां से 26 प्रतिशत से ज्यादा पेट्रोकेमिकल का उत्पादन मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि इससे राजस्थान में प्लास्टिक और रसायन जैसे नए उद्योग पनपेंगे, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रिफाइनरी के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिनका लक्ष्य पूरे राज्य में रोजगार बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।