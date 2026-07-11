भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 समझौते हुए हैं

भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुए 10 बड़े समझौते, प्रधानमंत्री मोदी बोले- 2030 तक दोगुना होगा व्यापार

लेखन आबिद खान 09:18 am Jul 11, 202609:18 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। वहां उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 बड़े समझौतों पर सहमति बनी। साथ ही भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में केवल 9 महीन में ही FTA हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-न्यूजीलैंड व्यापार और खेल सहभागिता कार्यक्रम को संबोधित किया।