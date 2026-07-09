भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम की आपूर्ति को लेकर अहम समझौता हुआ है

#NewsBytesExplainer: भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुआ यूरेनियम समझौता कितना अहम है?

लेखन आबिद खान 05:02 pm Jul 09, 202605:02 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों में कई समझौते हुए, जिनमें यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए हुआ एक अहम समझौता भी शामिल है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को मजबूती मिलेगी। हमारा सहयोग रणनीतिक सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।" आइए समझौते की अहमियत जानते हैं।