प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी, कहा- मुझे हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज का ये अवसर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत भावुक कर देने वाला है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हमेशा आडवाणी जी का स्नेह, सान्निध्य और मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज उनके साथ बिताए हुए अनगिनत पल, उनसे जुड़ी कितनी ही स्मृतियां मन में उमड़ रही हैं। धीरे-धीरे हमारे संबंध इतना आत्मीय हो गए कि वे मेरे लिए अभिभावक की तरह बन गए। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे राजनीति की बारीकियां सिखाईं।"