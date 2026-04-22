केदारनाथ यात्रा शुरू: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया 'दिव्य उत्सव', अब आसान हुआ सफर!

केदारनाथ मंदिर में सुविधाओं के विस्तार से यात्रा हुई आसान

केदारनाथ मंदिर में भक्तों के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इनमें बैठने के लिए ज्यादा जगह, नए रास्ते, साफ पानी की बेहतर व्यवस्था और अच्छी चिकित्सा व साफ-सफाई की सुविधाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी लोगों का आभार भी जताया, जिन्होंने इन बदलावों को मुमकिन बनाया है। उनका कहना था कि इन सुधारों से यात्रा न केवल आरामदायक और सुलभ बनी है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक भावना भी बनी हुई है।