केदारनाथ यात्रा शुरू: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया 'दिव्य उत्सव', अब आसान हुआ सफर!
चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले सभी भक्तों को शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने इस यात्रा को "हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का एक दिव्य उत्सव" बताया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इस साल यात्रा पर आए सभी श्रद्धालुओं को बाबा केदार का आशीर्वाद मिले।
केदारनाथ मंदिर में सुविधाओं के विस्तार से यात्रा हुई आसान
केदारनाथ मंदिर में भक्तों के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इनमें बैठने के लिए ज्यादा जगह, नए रास्ते, साफ पानी की बेहतर व्यवस्था और अच्छी चिकित्सा व साफ-सफाई की सुविधाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी लोगों का आभार भी जताया, जिन्होंने इन बदलावों को मुमकिन बनाया है। उनका कहना था कि इन सुधारों से यात्रा न केवल आरामदायक और सुलभ बनी है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक भावना भी बनी हुई है।