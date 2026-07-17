भारत का भविष्य दौड़ा पटरियों पर! PM मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, हरियाणा को 12,470 करोड़ की सौगात

यह ट्रेन सामान्य सेवा में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह रोजाना दो चक्कर लगाती है और कुल 356 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी ऑटोमैटिक रिफ्यूलिंग इसे और भी सुरक्षित बनाती है। हरियाणा में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12,470 करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया। नए एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा का समय कम होगा, वहीं नए मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे। इसके अलावा, कुरूक्षेत्र में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही, एक सिख म्यूजियम की आधारशिला भी रखी गई, जो स्थानीय विरासत को बढ़ावा देगा।