भारत का भविष्य दौड़ा पटरियों पर! PM मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, हरियाणा को 12,470 करोड़ की सौगात
भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल है और जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर तय करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर चलने के कारण इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिनमें करीब 2,600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। यह अपने रूट पर 12 स्टेशनों पर ठहराव लेती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 12,470 करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजेक्ट्स की घोषणा की
यह ट्रेन सामान्य सेवा में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह रोजाना दो चक्कर लगाती है और कुल 356 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी ऑटोमैटिक रिफ्यूलिंग इसे और भी सुरक्षित बनाती है। हरियाणा में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12,470 करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया। नए एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा का समय कम होगा, वहीं नए मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे। इसके अलावा, कुरूक्षेत्र में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही, एक सिख म्यूजियम की आधारशिला भी रखी गई, जो स्थानीय विरासत को बढ़ावा देगा।