कतर के पूर्व अमीर शेख हमद का हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की संवेदना

शेख हमद ने कतर को वैश्विक पहचान दिलाई

शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर का नेतृत्व किया। उन्होंने प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए देश को वैश्विक स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बना दिया। उनके कार्यकाल में अल जजीरा चैनल की शुरुआत हुई, कतर एयरवेज का विस्तार हुआ और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी उन्हीं की देखरेख में पूरा हुआ। उनके प्रयासों से ही 2022 का फिफा विश्व कप कतर में आयोजित हो पाया, जिससे देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली।