प्रधानमंत्री मोदी की UAE यात्रा: महा निवेश से भारत की ऊर्जा रक्षा शक्ति में ऐतिहासिक उछाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक छोटी, मगर बेहद असरदार यात्रा पूरी की। इस दौरे में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर (लगभग 48,000 करोड़ रुपये) के भारी निवेश की घोषणा की गई। मौजूदा समय में वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता को देखते हुए यह निवेश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत और UAE ने रक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर
इस दौरे में भारत और UAE ने रक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई अहम समझौते किए। नए रक्षा सहयोग के साथ-साथ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा, LPG की आपूर्ति के लिए भी एक नया करार हुआ। गुजरात के वड़िनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए भी एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति की मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं जैसे मुश्किल वक्त में भारत को यूएई से मिले सहयोग के लिए उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते अब और गहरे हो गए हैं। दोनों नेताओं ने अपने 'कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (CEPA) की प्रगति का भी जायजा लिया। इस समझौते ने 2022 से अब तक दोनों देशों के बीच व्यापार को काफी बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने पश्चिम एशिया में ऊर्जा के सुरक्षित मार्गों को बनाए रखने के तरीकों पर भी बातचीत की।