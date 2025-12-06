प्रधानमंत्री मोदी का दावा- लौटाए जा रहे बैंकों में जमा बिना दावे वाले 78,000 करोड़ रुपये 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के बैंकों के पास जमा बिना दावे वाले करीब 78,000 करोड़ रुपयों को उनके सही हकदारों के पास पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने यह खुलासा HT समिट में बोलते हुए किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को भारत की विकास दर से जोड़ने की भी तीखे शब्दों में आलोचना की। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा।

बयान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया बयान? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश में हमेशा से यह माना गया है कि सरकार को कुछ दे दिया, तो वह वन वे ट्रैफिक है और फिर वापस नहीं आता। जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है, उसका उदाहरण दावा रहित पैसों को असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा अभियान है।" उन्होंने कहा, "देश के बैंकों में नागरिकों का लगभग 78,000 करोड़ रुपया बिना किसी दावे के ही पड़ा है।"

दावा हकदारों को ढूंढकर लौटाया जा रहा है उनका पैसा- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इंश्योरेंस कंपनियों के पास 14,000 करोड़, म्युचुअल फंड में 3,000 करोड़ और डिविडेंट का 9,000 करोड़ रुपये रुपये बिना दावे के पड़े हैं। यह पैसा गरीब और मध्यम परिवारों का हैं, जिसको वो तो भूल चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार देशभर में अब उनको ढूंढ रही है वह पैसा उन्हें वापस लौटाने में जुटी हुई है।" उन्होंने कहा, "अब तक 500 जिलों में विशेष शिविर लगाकर हजारों करोड़ रुपये असली हकदारों को दिए जा चुके हैं।"

Advertisement

प्रयास किया जा रहा हिंदू जीवन शैली को बदनाम करने का प्रयास- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कुछ दशक पहले भारत की धीमी वृद्धि को हिंदू विकास दर बताकर हिंदू जीवन शैली को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जब विश्व विखंडित होता है, तो भारत सेतु निर्माता के रूप में खड़ा होता है।" उन्होंने कहा, "हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां 21वीं सदी का एक हिस्सा बीत चुका है और दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन हमारा भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है।"

Advertisement