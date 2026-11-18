कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक से पहले अपने कार्यालय में इन मंत्रियों के साथ अलग-अलग मुलाकात की थीं।

इस बैठक में राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी शामिल थे। बैठक में प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर चर्चा की भी बात सामने आई है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई।

सितंबर में 'चिंतन शिविर' के तौर पर हुई बैठक के बाद उसमें लिए निर्णयों की समीक्षा भी की गई है।