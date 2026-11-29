इस महीने के 'मन की बात' कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने 'संचार साथी' प्लेटफॉर्म की खूब सराहना की।

इस प्लेटफॉर्म ने साइबर घोटालों से लोगों के 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचाए हैं। इसे 30 करोड़ से ज्यादा बार विजिट किया जा चुका है और इसके ऐप को करीब 3 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है।