'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने की 'संचार साथी' की तारीफ, 'आईगॉट कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म का भी किया जिक्र
लेखन आबिद खान
इस महीने के 'मन की बात' कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने 'संचार साथी' प्लेटफॉर्म की खूब सराहना की।
इस प्लेटफॉर्म ने साइबर घोटालों से लोगों के 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचाए हैं। इसे 30 करोड़ से ज्यादा बार विजिट किया जा चुका है और इसके ऐप को करीब 3 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है।
प्रधानमंत्री ने 'आईगॉट कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया
मोदी ने 'आईगॉट कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया। यह प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों को AI और टेक्नोलॉजी में अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए 17 भाषाओं में हजारों ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है।
इसके अलावा, उन्होंने 'नशा मुक्त युवा अभियान' का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे युवा अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से नशे की लत पर काबू पा रहे हैं।