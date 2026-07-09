ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी का मास्टरस्ट्रोक: ऊर्जा, रक्षा और AI में भारत की बड़ी छलांग देश Jul 09, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को नई ऊंचाई देने का फैसला किया है। यह साझेदारी सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होगा। इसी कड़ी में, भारतीय सेना के अफसरों को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कॉलेजों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, एक नया 'डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर' भी बनाया जाएगा। इसका मकसद दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप्स और निर्माताओं को एक-दूसरे से जोड़ना है।