करोड़ों की रिश्वत से वोट खरीदने की कोशिश, AIADMK नेता मन्नान गिरफ्तार

मन्नन को सुबह हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनसे 4 घंटे से ज्यादा समय तक कड़ी पूछताछ की गई। जैसे ही AIADMK के समर्थक बाहर जमा होने लगे, पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी।

जांचकर्ता अब फोन पर हुई कथित बातचीत और ऑडियो सबूतों की गहराई से जांच कर रहे हैं। वे इस मामले से जुड़े बड़े नेटवर्क और दूसरे खास लोगों की पहचान करना चाहते हैं। इसी बीच, विधायक के सहयोगी कानी ने ही इस घटना की जानकारी दी थी। जांच के तहत उनसे भी पूछताछ की जा रही है।