करोड़ों की रिश्वत से वोट खरीदने की कोशिश, AIADMK नेता मन्नान गिरफ्तार
मदुरै के पूर्व डिप्टी मेयर और AIADMK के नेता पीएम मन्नान को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने TVK पार्टी के एक विधायक को 15 से 30 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की।
इस रिश्वत का मकसद राज्य सरकार के खिलाफ एक अहम वोट को प्रभावित करना था। बताया जा रहा है कि यह रिश्वत विधायक के सहयोगी कानी के जरिए दी गई थी।
फोन कॉल की जांच का दायरा बढ़ा, कानी से भी पूछताछ
मन्नन को सुबह हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनसे 4 घंटे से ज्यादा समय तक कड़ी पूछताछ की गई। जैसे ही AIADMK के समर्थक बाहर जमा होने लगे, पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी।
जांचकर्ता अब फोन पर हुई कथित बातचीत और ऑडियो सबूतों की गहराई से जांच कर रहे हैं। वे इस मामले से जुड़े बड़े नेटवर्क और दूसरे खास लोगों की पहचान करना चाहते हैं। इसी बीच, विधायक के सहयोगी कानी ने ही इस घटना की जानकारी दी थी। जांच के तहत उनसे भी पूछताछ की जा रही है।