सुप्रीम कोर्ट में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने और SIR की जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने और SIR की जांच की मांग

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Sep 25, 202603:24 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर कर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनके नेतृत्व में हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जांच की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई है।