दिल्ली: गंगा का पानी यमुना में मोड़ने की योजना पर लगी रोक

दिल्ली वजीराबाद में उपचारित पानी भेज रही

इस योजना को टालने के बाद, दिल्ली अब अपने हिस्से की यमुना को साफ करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। दरअसल, शहर में यमुना नदी के प्रदूषण का ज्यादातर हिस्सा दिल्ली की गंदगी की वजह से ही होता है। एक नई रणनीति के तहत, कोरनेशन पिलर और यमुना विहार जैसे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी तरह उपचारित (साफ किया गया) पानी वजीराबाद भेजा जा रहा है। इसके साथ ही, दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ इस बात पर भी बातचीत कर रही है कि वे साफ किए गए पानी के बदले ज़्यादा कच्चा पानी उन्हें दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यमुना में पानी का बहाव अभी भी एक स्वस्थ नदी के लिए ज़रूरी मात्रा से बहुत कम है।