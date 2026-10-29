भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बोले पीयूष गोयल- यह किसानों के लिए 'सुरक्षा कवच' होगा

गोयल ने भारत के 8 मुक्त व्यापार समझौतों की आलोचना कर रहे लोगों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये समझौते बिल्कुल पारदर्शी हैं और देश की प्रतिस्पर्धा क्षमता को और बढ़ाते हैं।

गोयल ने बताया कि अमेरिकी समझौते को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं, उसकी वजह यह है कि लोगों के पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में किसानों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहेगी।