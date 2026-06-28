पियुष गोयल का दावा- गुणवत्ता के जोर पर दुनिया में सम्मान हासिल कर रहा 'मेड इन इंडिया' टैग देश Jun 28, 2026

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियुष गोयल ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि 'मेड इन इंडिया' टैग अब अपनी गुणवत्ता और भरोसे के दम पर दुनिया भर में सम्मान हासिल कर रहा है। उन्होंने तमिलनाडु की फ्लोरेंस शू कंपनी का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। गोयल ने बताया कि उन्होंने काहिरा हवाई अड्डे पर ह्यूगो बॉस का एक जूता देखा, जिस पर गर्व से 'मेड इन इंडिया' लिखा था। गोयल के मुताबिक, यह इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय उत्पाद अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं।