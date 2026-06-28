पियुष गोयल का दावा- गुणवत्ता के जोर पर दुनिया में सम्मान हासिल कर रहा 'मेड इन इंडिया' टैग
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियुष गोयल ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि 'मेड इन इंडिया' टैग अब अपनी गुणवत्ता और भरोसे के दम पर दुनिया भर में सम्मान हासिल कर रहा है। उन्होंने तमिलनाडु की फ्लोरेंस शू कंपनी का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। गोयल ने बताया कि उन्होंने काहिरा हवाई अड्डे पर ह्यूगो बॉस का एक जूता देखा, जिस पर गर्व से 'मेड इन इंडिया' लिखा था। गोयल के मुताबिक, यह इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय उत्पाद अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं।
गोयल ने की फ्लोरेंस शू कंपनी के संस्थापक की तारीफ
केंद्रीय मंत्री गोयल ने फ्लोरेंस शू कंपनी के संस्थापक अकील अहमद पनरुना की भी खूब तारीफ की। उन्होंने भारतीय कारीगरी को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके शानदार काम को सराहा। उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब भारत और ब्रिटेन 15 जुलाई, 2026 को एक नए व्यापार समझौते को शुरू करने की तैयारी में हैं। इस समझौते के लागू होने से भारतीय लेदर और फुटवियर उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।