वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मिस्र दौरे पर, स्वेज नहर से खुलेगा भारत के लिए वैश्विक व्यापार का द्वार?

गोयल मिस्र के अपने समकक्ष के साथ एक अहम संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 140 से ज्यादा CEO और अलग-अलग सेक्टरों के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह प्रतिनिधिमंडल अभियांत्रिकी उत्पाद और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाओं पर भी गौर करेगा।

अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत और मिस्र के बीच वस्तुओं का व्यापार 5.04 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 64 प्रतिशत ज्यादा है।