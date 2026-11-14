वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मिस्र दौरे पर, स्वेज नहर से खुलेगा भारत के लिए वैश्विक व्यापार का द्वार?
भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 2 दिन के दौरे पर मिस्र पहुंचे हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। उनका मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और परिवहन व्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर है।
इसमें खासकर स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि भारतीय कंपनियां बड़े वैश्विक बाजारों तक आसानी से पहुंच सकें।
पीयूष गोयल व्यापार समिति की सह-अध्यक्षता करेंगे
गोयल मिस्र के अपने समकक्ष के साथ एक अहम संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 140 से ज्यादा CEO और अलग-अलग सेक्टरों के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।
यह प्रतिनिधिमंडल अभियांत्रिकी उत्पाद और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाओं पर भी गौर करेगा।
अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत और मिस्र के बीच वस्तुओं का व्यापार 5.04 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 64 प्रतिशत ज्यादा है।