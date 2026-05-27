पीयूष गोयल पहुंचे कनाडा, बड़ी कंपनियों के CEO से हुई ये चर्चा

गोयल ने इन दिग्गजों से की चर्चा

अपनी मुलाकातों में गोयल ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मैक्केन फूड्स के CEO से फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज को और बेहतर और सस्टेनेबल बनाने पर बात की। वहीं, फेयरफैक्स फाइनेंशियल के चेयरमैन के साथ उन्होंने भारत के क्लीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गौर किया। इसके साथ ही, उन्होंने सन लाइफ और टीडी बैंक के प्रमुखों से इंश्योरेंस और फिनटेक पार्टनरशिप को बढ़ाने के बारे में बातचीत की। नियो परफॉरमेंस मैटेरियल्स के साथ हुई चर्चा का मुख्य मुद्दा रेयर अर्थ्स रहा।