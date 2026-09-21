फरीदाबाद: पिटबुल कुत्ते ने 12 साल के बच्चे को 14 बार काटा, पुलिस में शिकायत दर्ज
फरीदाबाद के NIT-3 इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 12 साल के एक लड़के पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जब यह घटना हुई, तब लड़का ग्रंथ अपने पड़ोस के दूसरे बच्चों के साथ साइकिल चला रहा था।
कुत्ता अपने मालिक के घर के मुख्य गेट से बाहर निकला और ग्रंथ पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि पड़ोसी और परिवार के लोग उसे कुत्ते से छुड़ा पाते, पिटबुल ने ग्रंथ को 14 से ज्यादा बार काट लिया।
घायल ग्रंथ को तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी मिल गई।
पिता जीतेंद्र सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
ग्रंथ के पिता जीतेंद्र सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि यह पहली बार नहीं है जब इसी पिटबुल कुत्ते ने किसी पर आक्रामक तरीके से हमला किया हो।
पड़ोसियों ने इस कुत्ते के आक्रामक व्यवहार को लेकर पहले भी अपनी चिंताएं जाहिर की थीं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। अब अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह कुत्ता फरीदाबाद नगर निगम के पास रजिस्टर्ड था या नहीं।