सोशल मीडिया पर कमांडर को धमकी देना पड़ा भारी, CRPF कांस्टेबल बर्खास्त

जैसे ही धमकियों का मामला सामने आया, CRPF ने तुरंत जांच शुरू की। पता चला कि नाथ की पोस्ट हाल ही में अन्य जगहों पर हुई हिंसा की तरह ही थी। शुक्रवार को उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के लिए बने नियमों के तहत सेवा से हटा दिया गया।

बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद इस मामले की जांच की और पिनाक नाथ को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस) रूल्स, 1965 के तहत बर्खास्त कर दिया।