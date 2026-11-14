सोशल मीडिया पर कमांडर को धमकी देना पड़ा भारी, CRPF कांस्टेबल बर्खास्त
लेखन आबिद खान
CRPF के एक कांस्टेबल पिनाक नाथ को बर्खास्त कर दिया गया है। उसने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपने कमांडर को जान से मारने और फिर खुद की जान लेने की धमकी दी थी।
जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा बल ने फौरन कार्रवाई की।
पिनाक नाथ को 1965 के नियमों के तहत बर्खास्त किया गया
जैसे ही धमकियों का मामला सामने आया, CRPF ने तुरंत जांच शुरू की। पता चला कि नाथ की पोस्ट हाल ही में अन्य जगहों पर हुई हिंसा की तरह ही थी। शुक्रवार को उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के लिए बने नियमों के तहत सेवा से हटा दिया गया।
बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद इस मामले की जांच की और पिनाक नाथ को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस) रूल्स, 1965 के तहत बर्खास्त कर दिया।