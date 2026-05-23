दिल्ली की लू से हाहाकार, आसमान से गिर रहे कबूतर

दिल्ली में पक्षियों के हीट केस 50 प्रतिशत बढ़े

पशु चिकित्सकों का कहना है कि कबूतर, चील और मोर जैसे पक्षियों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामले 50 प्रतिशत बढ़ गए हैं। कभी-कभी तो एक दिन में 80 मामले आ जाते हैं। पशु कल्याण संस्था 'विद्यासागर जीव दया परिवार' को हर दिन करीब 40 बचाव के फोन आ रहे हैं। उन्होंने प्यासे जानवरों की मदद के लिए 10,000 पानी के मटके मुफ्त बांटना शुरू कर दिया है। जानकारों का कहना है कि साफ पानी के बर्तन छाया वाली जगह पर रखने चाहिए और दिन में 2 बार पानी बदलना चाहिए। ऐसी छोटी-छोटी कोशिशें इस गर्मी में दिल्ली के जानवरों के लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं।