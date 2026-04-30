मध्य प्रदेश के धार में पिकअप पलटी, 16 की मौत

घायलों को इंदौर रेफर, जांच जारी

गंभीर रूप से घायल लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं और साथ ही हादसे की असली वजह का पता लगाने में जुटे हैं।