TCS नासिक मामला: 'गोपाल से गुलशन' बने पीड़ित की आरोपी संग तस्वीर सामने आई देश Apr 17, 2026

TCS नासिक मामले की जांच में एक ऐसी फोटो सामने आई है, जिसमें मुख्य आरोपी तौसीफ अत्तर पीड़ित गुलशन (जिसका पहला नाम गोपाल था) के साथ दिख रहा है। गुलशन ने बताया है कि उसे काम के दौरान अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। पहले जहां उसे इस पूरे मामले का हिस्सा माना जा रहा था, वहीं अब उसे अपने सहकर्मियों के प्रभाव में आया हुआ एक पीड़ित बताया जा रहा है।