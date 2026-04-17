TCS नासिक मामला: 'गोपाल से गुलशन' बने पीड़ित की आरोपी संग तस्वीर सामने आई
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TCS नासिक मामले की जांच में एक ऐसी फोटो सामने आई है, जिसमें मुख्य आरोपी तौसीफ अत्तर पीड़ित गुलशन (जिसका पहला नाम गोपाल था) के साथ दिख रहा है। गुलशन ने बताया है कि उसे काम के दौरान अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। पहले जहां उसे इस पूरे मामले का हिस्सा माना जा रहा था, वहीं अब उसे अपने सहकर्मियों के प्रभाव में आया हुआ एक पीड़ित बताया जा रहा है।
सहकर्मियों ने गुलशन पर दबाव डाला और परिवार को धमकी दी
गुलशन के अनुसार, अपनी ज़िंदगी के मुश्किल समय में उसे लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। आरोप है कि उसके सहकर्मियों ने उसे अपनी आस्था बदलने के लिए उकसाया, उसे कई तरह के वीडियो भेजे और यहाँ तक कि एक नया नाम रखने को भी कहा। गुलशन ने यह भी बताया कि उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी धमकियाँ दी गईं।