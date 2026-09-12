राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ईरानी राष्ट्रपति से की मुलाकात

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने इस शनिवार को नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का हिस्सा थी।

दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर मुख्य रूप से चर्चा की। इस मुलाकात से पहले, प्रधानमंत्री मोदी भी पेज़ेश्कियन से मिले थे। उस दौरान प्रधानमंत्री ने जनवरी 2024 से BRICS में ईरान की भागीदारी पर बात की थी।