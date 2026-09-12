राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ईरानी राष्ट्रपति से की मुलाकात
देश
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने इस शनिवार को नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का हिस्सा थी।
दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर मुख्य रूप से चर्चा की। इस मुलाकात से पहले, प्रधानमंत्री मोदी भी पेज़ेश्कियन से मिले थे। उस दौरान प्रधानमंत्री ने जनवरी 2024 से BRICS में ईरान की भागीदारी पर बात की थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर दिया जोर
राष्ट्रपति मुर्मू और पेज़ेश्कियन दोनों ने पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया।
इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षित नौवहन को प्राथमिकता बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत ईरान के साथ स्थायी शांति और आपसी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह बात बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए कही।