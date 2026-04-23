विधानसभा चुनावों के बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी देश Apr 23, 2026

दुनिया के तेल बाज़ार में बहुत उतार-चढ़ाव चल रहा है, लेकिन गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 तक भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। खाड़ी देशों में तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच की बातचीत अभी पक्की नहीं है, फिर भी पेट्रोल पंपों पर दाम स्थिर बने हुए हैं।

सरकारी तेल कंपनियां रोजाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत देखकर दाम तय करती हैं, लेकिन फिलहाल ग्राहकों को राहत मिली हुई है।